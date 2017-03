NieR Automata: Video Recensione del nuovo gioco di Platinum Games

è senza dubbio uno dei migliori Action RPG degli ultimi anni. Nonostante qualche problema tecnico e un endgame un po’ troppo limitato, il gioco riesce comunque a raggiungere l’eccellenza.

Merito di un combat system dinamico e ben calibrato, di una trama di grandissima qualità e di meccaniche di gioco che ibridano alla perfezione diversi stili di gameplay. La nuova produzione nata dal sodalizio tra Yoko Taro e Platinum Games ha saputo dimostrarsi quindi un titolo sorprendente, un’opera davvero imperdibile per tutti gli appassionati del genere. NieR Automata sarà disponibile in Europa dal 10 marzo su PlayStation 4 e dal 17 dello stesso mese su Steam, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.