NieR Automata: il vinile della colonna sonora in preorder dal 25 settembre

ha annunciato che il cofanetto della colonna sonora su vinilesarà disponibile per il preorder in Europa dal 25 settembre 2017 in esclusiva su Square Enix Online Store

Il cofanetto verrà pubblicato a dicembre e includerà quattro vinili con una serie di brani selezionati dal compositore Keiichi Okabe e delle illustrazioni esclusive di Sui Ishida (illustratore di Tokyo Ghoul).



I fan potranno anche riascoltare le musiche inquietanti di NieR Automata nei Blu-Ray NieR Music Concert & Talk Live e NieR Music Concert: The Memories of Puppets, ora disponibili per il pre-order sempre su Square Enix Online Store.



NieR Automata è disponibile per PlayStation 4 e PC in Europa insieme al DLC 3C3C1D119440927. Per chi deve ancora provare il mondo distopico di NieR Automata, se lo acquisterà su Steam avrà uno sconto del 35% fino al 25 settembre e fino al 36% di sconto su PlayStation Store fino al 27 settembre.