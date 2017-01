NieR Automata: Yosuke Saito parla della longevità e della versione per Switch

Recentemente,è stato protagonista di una sessione di Q&A su Facebook durante la quale ha risposto ad alcune domande su

Per quanto riguarda l'eventuale arrivo del gioco su Switch, Saito e il lead designer Takihisa Taura si esprimono in questi termini: "Beh... dal punto di vista di Platinum Games, perchè no? Se Square-Enix ci paga per farlo, nessun problema, possiamo portare NieR Automata su Switch o anche su Super Nintendo o su qualsiasi altra piattaforma, ovviamente."

Saito ha poi rivelato alcuni dettagli sulla longevità: "NieR Automata avrà finali multipli, per accedere alla vera conclusione serviranno almeno 25 ore di gioco, mentre per scoprire tutti i segreti drl gioco serviranno almeno 55/60 ore."

Infine, Saito non esclude la possibilità di vedere una versione rimasterizzata del primo NieR, in caso le vendite di Automa dovessero essere talmente alte da giustificare questo tipo di operazione. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile in Europa dal 10 marzo su PlayStation 4, in seguito anche su PC.