Nier: il nuovo artwork ci mostra la comandante dell'unità YoRHa

Da qualche mese a questa parte Yuya Nagai, character designer di, ha condiviso diversi artwork raffiguranti i personaggi del gioco. Quest'oggi lo sviluppatore ci presenta la comandante dell'unità YoRHa, ovvero il capo di 9S e 2B.

Nagai è colui che si è occupato in prima persona del design del personaggio in questione e ha affermato sui propri canali social che non ha disegnato questo artwork per lavoro, ma durante il suo tempo libero. Ricordiamo che Nier Automata farà il suo debutto su Playstation 4 e PS4 Pro il 10 marzo, mentre sarà pubblicato su PC in un secondo momento. Se siete curiosi di provare il gioco, trovate la demo sul Playstation Store.