A seguito del successo diha annunciato che presto ristamperà il primo, uscito originariamente nel 2010. Nuove copie del gioco saranno presto disponibili sullo store del publisher al prezzo di 29,99 euro.

Nel momento in cui scriviamo, NieR per PlayStation 3 non è ancora disponibile per l'acquisto ma può essere prenotato su Square-Enix Store, la data di distribuzione resta però sconosciuta, anche se probabilmente non sarà troppo lontana nel tempo.

NieR Automata è stato pubblicato a inizio marzo, il gioco di Platinum Games ha venduto oltre un milione di copie in due settimane, risultato capace di superare anche le aspettative del publisher.