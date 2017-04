Night of Azure 2 uscirà anche su Switch

ha annunciato cheuscirà anche su, in aggiunta alle versioni già confermate per Playstation 4 e Playstation Vita. Con l'occasione è stato rilasciato un nuovo trailer giapponese: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Come annunciato in occasione del recente Nintendo Direct, Night of Azure 2: Bride of the New Moon uscirà anche su Switch insieme alle versioni PS4 e PS Vita, ma al momento la pubblicazione del gioco è stata confermata soltanto per il Giappone verso la fine del 2017. Ricordiamo che il titolo sarà prodotto da Keisuke Kikuchi e diretto da Hiroshi Kataoka, meglio noto per aver curato la serie Samurai Warriors Chronicles.