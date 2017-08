Nights of Azure 2 Bride of the New Moon: nuovo trailer per l'edizione Switch

ha pubblicato sul proprio canale Youtube giapponese un nuovo trailer di, in cui ci vengono mostrati alcuni spezzoni tratti dalla versione Nintendo Switch.

Il trailer, che potete osservare in apertura di notizia, ci offre un piccolo assaggio del gioco sulla console ibrida della Grande N, dandoci una prima idea dell'atmosfera, della colonna sonora, dei combattimenti e dei personaggi che caratterizzeranno il secondo capitolo della serie. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Night of Azure 2: Bride of the New Moon sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 27 ottobre su Playstation 4, PC e Nintendo Switch.