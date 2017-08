Nights of Azure 2: dettagli sul party system e nuovo character trailer

ha quest'oggi fornito maggiori dettagli sul party system che vedremo introdotto all'interno di, seguito della serie J-RPG atteso su PC, PS4 e Nintendo Switch il 27 ottobre.

Affrontando i vari dungeon con Aluche, i giocatori potranno essere accompagnati da due "Servant", grazie ai quali sarà possibile diversificare la propria strategia in battaglia e annientare le orde di nemici che affronteremo. Ogni membro del party offrirà delle soluzioni diverse: sarà possibile optare per il combattimento ravvicinato o a distanza a seconda delle vostre preferenze. I Servant presentano anche degli attacchi speciali di cui si serviranno per, ad esempio, paralizzare o avvelenare gli avversari. Presente infine un albero delle abilità tramite cui sarà possibile personalizzare i propri personaggi ed espandere sempre più le possibilità in battaglia.

In aggiunta, è stato pubblicato un nuovo character trailer dedicato a Eleonor Ernest e ad un Christophorus che fa ritorno dal primo capitolo della serie: potete visionarlo in testata.

Nights of Azure 2: Bride of the Night uscirà su PC, PS4 e Switch il 27 ottobre.