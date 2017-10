Nights of Azure 2: il nuovo trailer ci mostra le ambientazioni di gioco

ha pubblicato quest'oggi un nuovo trailer dedicato a, titolo sviluppato da, studio di sviluppo già dietro la serie di Atelier.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci permette di dare uno sguardo alle ambientazioni del gioco, caratterizzate da uno stile dark e misterioso.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Nights of Azure 2: Bride of the New Moon sarà disponibile in Nord America dal 24 ottobre e in Europa dal 27 ottobre nei formati PC, PS4 e Nintendo Switch (la versione per PlayStation Vita non arriverà in Occidente). A questo indirizzo potete dare un'occhiata ai primi 30 minuti del gioco.