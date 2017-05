ha annunciato cheuscirà su Nintendo Switch il 31 agosto in Giappone, in contemporanea con le versioni PlayStation 4 e PlayStation Vita. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato un nuovo trailer del gioco.

Il video è incentrato su personaggi come Eleanor e Lily e mostra battaglie, sequenze filmati e altri aspetti legati a queste due eroine. Nel momento in cui scriviamo, Nights of Azure 2 Bride of the New Moon è ancora privo di una finestra di lancio per l'Occidente, il primo capitolo è stato pubblicato da Koei-Tecmo in Europa e Nord America, il sequel potrebbe dunque godere di una localizzazione in lingua inglese.