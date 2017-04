Ninja Theory: Horizon Zero Dawn ha in parte ereditato l'estetica di Enslaved

Intervistato recentemente da Game Informer USA per promuovere, Tameem Antoniades (Creative Director di) ha parlato delle similitudini tra

Queste le parole del Creative Director, estratte dall'intervista pubblicata su Game Informer USA: "Horizon Zero Dawn ha parzialmente ereditato lo stile artistico di Enslaved. E' un gioco brillante, davvero, penso che Guerrilla Games abbia fatto un lavoro incredibile, ma personalmente vedo anche diverse similutudini con Enslaved, sul piano puramente estetico e visivo. Un sequel? Non so se vorrei andare a scontrarmi con Horizon, probabilmente bisognerebbe trovare una diversa angolazione per interpretare il progetto."

Antoniades specifica poi che questa è solamente la sua visione personale e non dello studio o del publisher Bandai Namco. In passato, Ninja Theory è stata chiara riguardo la possibilità di vedere un sequel di Enslaved, ipotesi inizialmente paventata ma del tutto tramontata a causa dello scarso successo commerciale della produzione.