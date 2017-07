Ninja Theory pubblica nuove e suggestive immagini per Hellblade

Si avvicina la data di uscita di, e il team di sviluppoha deciso di pubblicare alcune suggestive immagini tratte dal gioco per suscitare l'interesse dei fan in attesa del lancio. Le immagini sono in particolare dedicate alla protagonista ed alle cupe ambientazioni del titolo.

Il tema di Hellblade è sicuramente complesso, in quanto gli sviluppatori si sono prefissati l'obbiettivo di narrare ed approfondire le tematiche dei problemi psicologici e dell'instabilità mentale attraverso il contorto incubo di Senua, una guerriera rimasta traumatizzata dopo un brutale attacco dei vichinghi alla sua popolazione. Il gioco fa riferimento alla mitologia celtica e nordica, ed è un action in terza persona.

Potete trovare gli scatti riportati in calce alla notizia, lasciandovi alla visione ricordiamo che Hellblade: Senua's Sacrifice sarà disponibile a partire dal prossimo 8 agosto, esclusivamente in formato digitale, su PS4 e PC.