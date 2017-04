Ninja Theory sta lavorando su 4 progetti

Parlando ai microfoni di, il Creative Director diha dichiarato che la compagnia è al lavoro su quattro progetti diversi. Uno di questi è sicuramente, a cui è stata dedicata la copertina di Maggio del magazine.

Al momento non siamo a conoscenza degli altri tre progetti a cui sta lavorando Ninja Theory, e sinceramente non vediamo l'ora di saperne qualcosa in più. Tra gli ultimi giochi realizzati dalla software house ricordiamo Heavenly Sword, Ensalved: Odyssey of the West e il reboot di Devil May Cry. Per quanto riguarda Hellbalde: Senua's Sacrifice, invece, ricordiamo che il gioco ha raggiunto la fase Alpha dello sviluppo e che verrà pubblicato su PC e PS4 nel corso del 2017.