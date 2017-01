Nintendo Switch a confronto con 3DS XL, GamePad Wii U, Smartphone e PS Vita

Polygon ha pubblicato una serie di foto che mettono a confrontocon Ninendo 3DS XL, PlayStation Vita e con il GamePad Wii U.

Rispetto al GamePad Wii U, le dimensioni appaiono complessivamente ridotte (nonostante la maggior dimensione dello schermo), così come lo spessore. Anche la qualità dei materiali appare migliore e le finiture risultano più curate che in passato. Interessante anche il confronto con il 3DS XL, in particolare lo spessore delle due console appare decisamente simile.

Infine, nel Tweet è possibile vedere una foto che paragona le dimensioni di Switch (inserito all'interno della Dock) con un iPhone 6. Ricordiamo che Nintendo Switch sarà disponibile in Europa dal 3 marzo 2017 al prezzo di 329,99 euro.