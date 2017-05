Nintendo 3DS: ban per chi ha modificato la console o utilizzato giochi pirata

Kotaku riporta come nelle ultime ore diversi giocatori abbiano riscontrato problemi nell'accedere ai servizi online ditramite la propria console 3DS. Il messaggio di errore riscontrato dagli utenti riporta il codice "" e indica un ban temporaneo e/o permanente.

A quanto sembra, gli utenti in questione avrebbero utilizzato giochi scaricati illecitamente oppure hanno modificato la propria console: "Nintendo ha effettuato alcune verifiche ed ha riscontrato numerose modifiche non autorizzate e l'utilizzo di giochi non autorizzati. Di conseguenza, abbiamo provvedo a bannare gli utenti in questione dai nostri servizi online."

Non mancano però casi di giocatori che dichiarano di non aver mai utilizzato giochi pirata e di aver ricevuto comunque il ban. La casa di Kyoto sta effettuando ulteriori controlli, l'ondata di ban non sembra però essere destinata a terminare entro breve.