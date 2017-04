Nintendo 3DS: disponibile ora il nuovo aggiornamento di sistema

ha reso disponibile l'aggiornamento softwareper tutte le sue console portatili, ovvero 3DS, 3DS XL, 2DS, New 3DS e New 3DS XL. L'update è già disponibile per il download, il file pesa circa 100 MB.

L'aggiornamento non aggiunge alcuna nuova funzionalità ma si limita a migliorare la stabilità del sistema operativo durante l'utilizzo di alcune app non meglio specificate. Ricordiamo che giovedì 13 aprile, Nintendo terrà un Direct incentrato su ARMS e Splatoon 2, in questa occasione non mancheranno però novità sulle prossime uscite per 3DS.