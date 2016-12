Nintendo 3DS è sold-out negli USA

Nonostante sia una console con alle spalle quasi 6 anni di vita,continua a regnare incontrastata nel mercato mobile e ad essere richiestissima dai giocatori. Così tanto richiesta, che negli USA la console portatile della grande N risulta introvabile nei negozi retail e online.

Uno dei fattori per cui si è arrivati addirittura ad un sold-out, è sicuramente la recente uscita di Pokémon Sole e Luna, che ha senza alcun dubbio spinto grandemente le vendite della console. Nintendo, dal canto suo, ha programmato la distribuzione di sole 5 milioni di unità nei negozi statunitensi entro marzo 2017, sottovalutando la richiesta degli utenti esattamente come successo con il più recente Nintendo Classic Mini.

Gli alti numeri di vendita di Nintendo 3DS (che in Giappone ha da poco superato PlayStation 2) sono paradossalmente una brutta notizia per la grande N che, a maggior ragione perché in stagione festiva, è chiamata a correre ai ripari.