Il primo marzo del 1997, Nintendo lanciava sul mercato europeo il, attesissimo successore del. La console arrivava nel nostro continente con qualche mese di ritardo rispetto al lancio giapponese (giugno 1996) a causa di alcuni problemi di produzione e distribuzione.

Il lancio del Nintendo 64 in Europa fu accompagnato da titoli come Super Mario 64, Pilotwings 64, FIFA 64, Star Wars Shadows of the Empire, Turok: Dinosaur Hunter e Wayne Gretzky's 3D Hockey, mentre per il tanto atteso The Legend of Zelda Ocarina of Time sarebbe arrivato solamente nel novembre del 1998.

Nonostante la console abbia sofferto fortemente la concorrenza di PlayStation, il successo è stato più che discreto, con oltre 32 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Auguri, Nintendo 64!