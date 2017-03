Nintendo: alcuni consigli per prevenire i problemi di connettività dei Joy-Con

ha aggiornato la pagina di supporto per, offrendo alcuni consigli per prevenire i problemi di connettività e interferenza dei controller. A quanto pare l'inconveniente è stato segnalato da molti giocatori entrati in possesso della console.

Tanto per cominciare, il primo consiglio di Nintendo è quello di scaricare l'ultimo update disponibile per la console, in modo da aggiornare il sistema, senza dimenticare di caricare al massimo la batteria dei Joy-Coin prima di utilizzarli. Quando si è all'aperto, invece, bisogna cercare di mantenere un'adeguata distanza tra i controller e la console, mentre quando si gioca in casa bisogna ricordare che alcuni device come i router e i cellulari possono generare segnali di interferenza.

Ricordiamo che Nintendo Switch è disponibile a partire da oggi: su Everyeye.it trovate la nostra recensione della console.