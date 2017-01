Nintendo annuncia Arms per Switch

Durante l'evento di presentazione del 13 Gennaio,ha svelato un nuovo gioco in sviluppo per: si intitolaed è un picchiaduro 3D che mescola boxe e braccia estendibili. A fondo pagina vi abbiamo riportato il trailer.

Arms è un particolare picchiaduro 3D in cui i combattenti sono dotati di lunghe braccia estendibili, permettendo ai giocatori di sferrare attacchi dalla distanza. A fondo pagina vi abbiamo riportato un trailer che include alcune sequenze di gameplay: il controllo delle due braccia è affidato rispettivamente ai due joycon. Il titolo è previsto in uscita per Nintendo Switch nel corso di questa Primavera. Ricordiamo che durante l'evento sono state svelate data di lancio e prezzo della console.