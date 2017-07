I titolipubblicati su Switch durante la primavera hanno riscosso un buon successo di pubblico e critica. Durante l'ultima riunione per illustrare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, la casa di Kyoto ha svelato i dati di vendita di

In particolare, Mario Kart 8 Deluxe ha venduto 3.54 milioni di copie mentre ARMS ha raggiunto quota 1,18 milioni. The Legend of Zelda Breath of the Wild ha piazzato 1.16 milioni di copie nel periodo che va dal primo aprile al 30 giugno, per un totale di 3.92 milioni, dato che tiene in considerazione solamente le vendite della versione per Nintendo Switch.

Ottimo esordio anche per Splatoon 2, con 670.000 copie vendute nei primi tre giorni di commercializzazione in Giappone.