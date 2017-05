Nintendo annuncia un Direct dedicato ad ARMS per il 18 maggio

ha annunciato che giovedì 18 maggio a mezzanotte (ora italiana) trasmetterà uno speciale evento Direct incentrato su. Al termine dello show verrà inoltre mostrato un nuovo trailer di

Per il momento non ci sono altri dettagli sui contenuti del Direct, è certo in ogni caso che durante la trasmissione non verranno mostrati o annunciati altri giochi. Il Nintendo Direct dedicato ad ARMS potrà essere seguito in diretta streaming dalle 00:00 di giovedì 18 maggio. ARMS sarà disponibile in esclusiva su Switch dal 16 giugno, lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche i nuovi Joy-Con gialli in edizione limitata.