Nintendo annuncia un Direct incentrato su ARMS e Splatoon 2 per il 13 aprile

ha annunciato uno speciale evento Direct in programma per giovedì 13 aprile a mezzanotte (ora italiana). La trasmissione sarà incentrata suma non mancheranno annunci relativi ad altre novità in arrivo su 3DS e Switch.

La trasmissione potrà essere seguita in diretta streaming dal sito di Nintendo Italia, non è escluso che in questa occasione potremmo scoprire le date di uscita di ARMS e Splatoon 2, oltre a poter dare uno sguardo alla line-up primavera/estate per Switch e 3DS.