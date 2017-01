Nintendo annuncia Fire Emblem Heroes per dispositivi mobile

Durante il direct dedicato aha annunciato, il primo capitolo del franchise add approdare su dispositivi mobile. Si tratta di un gioco di ruolo con elementi strategici in cui potremo evocare gli eroi della saga.

"Fire Emblem Heroes è un originale RPG di strategia incentrato sull'acerrimo scontro tra due regni in guerra tra loro. In qualità di convocatori, i giocatori consolideranno il proprio esercito chiamando a raccolta gli eroi di Fire Emblem da mondi che abbracciano la serie nella sua ampiezza. I giocatori ingaggeranno battaglie tattiche strategiche, semplificate per una comodità di gioco in movimento e livelleranno inoltre un gruppo di nuovi combattenti ed eroi leggendari. Alcuni personaggi tra gli eroi familiari diventeranno alleati, mentre altri diventeranno generali nemici e combatteranno contro di te. I giocatori potranno apprezzare il gioco di ruolo tattico nella sua maestà giocando su mappe in miniatura disegnate per ben adattarsi allo schermo dello smartphone, anche quando si gioca per brevi periodi. Conduci il tuo esercito con i controlli touch e di trascinamento, che includono l’abilità di attaccare semplicemente sfregando un eroe alleato contro un nemico. Se riuscirai a sconfiggere ogni nemico su una data mappa, ti aggiudicherai la vittoria. Gli eroi saranno rappresentati da disegni artistici interamente realizzati a mano da vari illustratori e le loro voci sono state registrate ex novo. Al di là della modalità principale, i giocatori potranno confrontarsi con altre modalità per rafforzare il proprio esercito, competere contro altri e molto altro ancora. Inoltre, aggiornamenti gratuiti e puntuali continueranno ad incrementare personaggi e contenuti per ore aggiuntive di gioco".

Fire Emblem Warriors uscirà il 2 febbraio su dispositivi Android e arriverà in un secondo momento su iOS. Il gioco sarà scaricabile gratuitamente ma saranno presenti le microtransazioni.