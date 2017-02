Nintendo annuncia l'Expansion Pass per Zelda Breath of the Wild: cosa ne pensi?

Oggi, tramite un breve video,ha annunciato l'Expansion Pass di. Si tratta della prima volta cheintraprende un'iniziativa del genere per la serie, e il pubblico in rete ha avuto subito reazioni contrastanti. E voi, cosa ne pensate?

L'Expansion Pass di The Legend of Zelda Breath of the Wild avrà un prezzo di 19,99 € e permetterà ai giocatori di accedere a diversi contenuti bonus che usciranno nel corso del 2017, e di ottenere oggetti esclusivi sin da subito. La prima espansione del gioco è prevista per il periodo estivo e la sfida Cave of Trials, la modalità difficile per il gioco ed una nuova caratteristica della mappa non meglio specificata. La seconda è invece prevista per il periodo natalizio e aggiungerà un nuovo dungeon, delle sfide e degli scenari per la storia.



Entrambe le espansioni saranno disponibili sia su Nintendo Switch che su Wii U. Non c'è da stupirsi del fatto che i fan della serie siano rimasti stupiti da questa notizia, e che abbiano manifestato incertezza o disappunto in rete: sembra che Nintendo sia pronta a seguire lo stesso modello delle compagnie concorrenti, proponendo espansioni, DLC e Season Pass per i propri titoli, a partire proprio dall'attesissimo nuovo capitolo di The Legend of Zelda. E voi, cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa scelta o preferireste che la casa di Kyoto mantenesse un modello più tradizionale per i suoi giochi?