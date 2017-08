Nintendo annuncia la line-up per la Gamescom di Colonia

: Laapre le sue porte oggi e gli appassionati di tutto il mondo riceveranno notizie e approfondimenti su alcuni dei principali titoli, con una settimana di dirette dal vivo in lingua inglese con il coinvolgimento di sviluppatori, influencer, media ed esperti.

Sarai al Gamescom? I seguenti titoli sono giocabili allo stand Nintendo presso il padiglione 9.1:

Nintendo Switch

Super Mario Odyssey

Splatoon 2

ARMS

Fire Emblem Warriors

Pokkén Tournament DX

The Elder Scrolls V: Skyrim

Mario + Rabbids Kingdom Battle (Ubisoft)

EA SPORTS™ FIFA 18 (Electronic Arts)

LEGO Worlds (Warner Bros. Interactive Entertainment)

Sonic Mania (SEGA Europe)

Monster Boy and the Cursed Kingdom (FDG Entertainment / Game Atelier)

Yoku’s Island Express (Team17 / Villa Gorilla)

AWAY: Journey to the Unexpected (Playdius)

Nine Parchments (Frozenbyte)

SteamWorld Dig 2 (Image & Form Games)

Flipping Death (Zoink Games)

Unbox: Newbie’s Adventure (Merge Games / Prospect Games)

Battle Chasers Nightwar (THQ Nordic / Airship Syndicate)

Nintendo 3DS

Metroid: Samus Returns

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions

Monster Hunter Stories

Story of Seasons: Trio of Towns

Super Mario Odyssey sarà disponibile da provare per i visitatori nello stand Nintendo mentre il produttore Yoshiaki Koizumi salirà sul palco mercoledì 23 alle ore 15:00 per parlare in dettaglio della nuova avventura di Mario, in arrivo in tutta Europa il 27 ottobre. Successivamente, giovedì 24 a mezzogiorno, il produttore di Metroid Samus Returns, Yoshio Sakamoto, e il regista creativo di MercurySteam, José Luis Márquez, presenteranno nuovi dettagli sulla prossima avventura di Samus Aran su Nintendo 3DS.

A dare il via alle attività di Nintendo è stato Hisashi Nogami dello Squid Research Lab che, attraverso un video ha presentato nuovi contenuti gratuiti che arriveranno presto su Splatoon 2: Manta Maria entra a far parte della line-up di livelli delle Guerre Mollusche e delle mappe delle partite pro da questo sabato, mentre i tifosi possono provare l'arma speciale Soffiabolle - disponibile per la prima volta con il Splasher élite logo - da sabato 2 settembre. Gli Inkling appassionati possono dare un'occhiata più approfondita a queste nuove aggiunte - e magari anche raccogliere qualche suggerimento - in un live stream che inizia oggi alle 11:00 CEST, mentre i partecipanti della Gamescom possono provare subito la mappa Manta Maria e il Soffiabolle alle postazioni di gameplay nello stand Nintendo. Oltre all’azione delle Guerre Mollusche, il nuovo livello Barricata Barracuda per Salmon Run sarà disponibile domani e gli spettatori potranno sintonizzarsi al canale YouTube di Nintendo domani alle 13:00 per vederlo in azione.

I fan del picchiaduro ARMS avranno un nuovo personaggio da utilizzare: si tratta di Lola Pop, introdotta da ARMS – Trailer di presentazione di Lola Pop, in programma oggi. Un clown con una personalità colorata come i suoi vestiti, l’abilità chiave di Lola Pop è poter gonfiare il suo corpo come un palloncino, fornendola di grandi qualità difensive. Con tre nuovi armi e un nuovo livello, i giocatori non vedranno l’ora di sviluppare nuove strategie, sia che competano localmente oppure online. Visita il canale YouTube di Nintendo domani alle ore 11:00 per approfondimenti sul personaggio di Lola Pop, oltre a consigli utili per combattere con e contro di lei. Chi non ha ancora provato il divertimento e il combattimento veloce di ARMS può farlo gratuitamente questo fine settimana con l'ARMS Global Testpunch, a partire da venerdì 25 agosto alle 17:00 CEST. Per partecipare, scarica il software gratuito ARMS Global Testpunch dal Nintendo eShop su Nintendo Switch, quindi avvia il gioco e inizia le partite multigiocatore online. ARMS Global Testpunch sarà attivo dalle 17:00 di venerdì sino alle 22:00 di domenica 27 agosto. Per i possessori di Nintendo Switch che vogliono assaporare un’ulteriore dose di combattimento arriva la demo scaricabile di Pokkén Tournament DX, su Nintendo eShop da giovedì.

Fire Emblem Warriors arriva in Europa il 20 ottobre 2017 insieme ai nuovi amiibo di Chrom e Tiki. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile anche in una speciale edizione limitata, che include una colonna sonora originale su 3 CD e carte con illustrazioni dei personaggi. Durante la Gamescom sono stati annunciati anche diversi personaggi giocabili, molto apprezzati dai fan, che possono essere visti in azione nel trailer Fire Emblem Warriors - gamescom 2017 - perfetto da guardare prima del live stream di gameplay approfondito in programma alle ore 11:00 di questo venerdì.

Rivelate oggi nuove funzionalità per il Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, lanciato il 29 settembre. I giocatori potranno usare la funzione Rewind della console per riavvolgere il gioco e raccogliere oggetti che erano loro sfuggiti o provare da capo quando fanno un errore. Il funzionamento dipende dal tipo di gioco: nei giochi di ruolo come Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars si può tornare indietro di diversi minuti, mentre titoli d'azione come Super Mario World permettono di riavvolgere gli ultimi 40 secondi di gioco. ai un'occhiata a questa funzione e alle cornici opzionali nel trailer Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System – The console of a generation! Sempre a proposito di Super Nintendo, il 13 ottobre sarà lanciato New Nintendo 3DS XL – Super Nintendo Entertainment System Edition. Questa edizione rétro della console è un omaggio al design classico del Super Nintendo, con tanto di pulsanti dello stesso colore di quelli dei controller originali. A partire dalla stessa data tre titoli si uniranno alla gamma Nintendo Selects per le console della famiglia Nintendo 3DS: Super Mario 3D Land, Luigi’s Mansion 2 e Kirby Triple Deluxe. Ogni titolo sarà disponibile sul Nintendo eShop a €19,99.