ha da poco annunciato una nuova edizione speciale di New 3DS XL dedicata aed in uscita in Nord America in concomitanza con il lancio del gioco, fissato per il prossimo 15 settembre.

La console New 3DS XL 'Samus Edition' sarà acquistabile presso rivenditori selezionati statunitensi al prezzo di $199, tuttavia non includerà una copia del gioco Metroid: Samus Returns, che dovrà quindi essere acquistato a parte.

Al momento, purtroppo, non sappiamo se questo modello esclusivo della console portatile arriverà anche in Europa. In calce alla notizia abbiamo riportato alcune immagini che ne mostrano la scocca e le litografie.