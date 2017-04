Nintendo annuncia i nuovi Amiibo di Pikmin, Splatoon 2, Zelda e Super Smash Bros

Durante l'ultimo evento Direct, Nintendo ha svelato le date di uscita di tre nuove seriededicate a, Super Smash Bros,e Pikmin. Di seguito, i dettagli sui personaggi e annunciati, come sempre compatibili con Wii U, 3DS e Switch.

Pikmin

In contemporanea con l'arrivo di Hey! Pikmin, arriveranno anche gli Amiibo dedicati a questi simpatici personaggi. Al momento, Nintendo ha confermato una sola statuina, che potete vedere in calce alla notizia. L'Amiibo di Pikmin sarà disponibile dal 28 luglio.

Super Smash Bros

Questa nuova serie include gli ultimi tre Amiibo di Super Smash Bros, dedicati ai personaggi di Cloud (Final Fantasy VII), Bayonetta e Corrin. Ognuno sarà disponibile in due diverse varianti, l'uscita è prevista per il 21 luglio.

The Legend of Zelda

Una collezione di tre nuovi Amiibo dedicati a Link, in versione Majora's Mask, Twilight Princess e Skyward Sword. Disponibili singolarmente dal 23 giugno.

Splatoon 2

Insieme a Splatoon 2 (in uscita il 21 luglio) arriveranno nei negozi anche i nuovi Amiibo Ragazzo Inkling, Ragazza Inkling e Inkling Squid.