Nintendo annuncia il party game 1 2 Switch

Nel corso dell'evento di presentazione diha presentato, party game che sfrutterà le particolari caratteristiche deie che sarà disponibile al lancio della console.

Come ci viene mostrato nel trailer che trovate a inizio news, grazie all'accelerometro, al giroscopio e ai sensori di movimento presenti nel controller potremo lanciarci in una serie di sfide 1vs1 contro i nostri amici in diversi mini-giochi che comprenderanno baseball, air guitar, arti marziali, boxe, danza yoga e tanti altri. 1 2 Switch farà il suo debutto il 3 marzo 2017.