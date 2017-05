Nintendo annuncia i piani per l'E3 2017, attese novità su Super Mario Odyssey

sarà presente all'E3 2017 con, l’avventura di Mario in stile sandbox che sarà giocabile per la prima volta alla fiera losangelina, e molti altri titoli per Nintendo Switch.

Sono previste anche altre attività, tra cui il Nintendo Spotlight: E3 2017, una presentazione video ricca di dettagli sui nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo quest’anno, il ritorno delle dirette streaming di Nintendo Treehouse e tornei di ARMS e Splatoon 2 trasmessi in streaming dai padiglioni della fiera.

Nintendo aprirà il suo E3 alle ore 18:00 (orario italiano) del 13 giugno con il Nintendo Spotlight: E3 2017. Trasmessa in diretta in varie lingue sul sito di Nintendo of Europe dedicato all’E3 2017, questa presentazione video conterrà molti dettagli su Super Mario Odyssey e tanti altri titoli per Switch, con un’enfasi su quelli in arrivo nel corso di quest'anno. A seguire andrà in onda il Nintendo Treehouse: Live at E3, che darà la possibilità di vedere in streaming diversi titoli per Switch e console della famiglia 3DS. Questa diretta sarà disponibile sui canali Twitch di Nintendo, che includono una chatroom per gli utenti, nella lingua che desiderano. Sono inoltre previsti interventi degli sviluppatori dei giochi, che potranno così commentare le immagini insieme ai membri di Nintendo Treehouse. I contenuti del Nintendo Treehouse: Live at E3 saranno disponibili solo in lingua inglese.

I visitatori degli stand Nintendo all’E3 saranno tra le prime persone al mondo a poter provare Super Mario Odyssey, oltre a vari altri giochi per Nintendo Switch. Super Mario Odyssey è il primo gioco di Mario in stile sandbox da Super Mario Sunshine. Oltre alle attività già citate, Nintendo organizzerà anche tornei che saranno trasmessi in diretta streaming dai padiglioni della fiera. Lo Splatoon 2 World Inkling Invitational 2017, un torneo di Splatoon 2 per Nintendo Switch, si disputerà il 13 giugno. Con quattro squadre da Europa, Stati Uniti, Giappone e Australia/Nuova Zelanda, questa sarà la prima competizione internazionale di Splatoon 2. Il secondo torneo, chiamato ARMS Open Invitational 2017, si terrà il 14 giugno e sarà un’ottima occasione per scoprire di più su ARMS per Nintendo Switch.