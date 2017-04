: Tra i tanti annunci del, emerge anche(titolo provvisorio), gioco d'azione multiplayer per Switch. La casa di Kyoto ha diffuso i primi dettagli sul gioco con un breve comunicato stampa che trovate di seguito.

"I fan dei giochi d’azione multiplayer saranno felici di scoprire che Project Mekuru (titolo non definitivo) sarà disponibile in esclusiva nel Nintendo eShop di Nintendo Switch in estate. Questo gioco frenetico e divertente permette a un massimo di quattro giocatori di scontrarsi in locale o online*, ribaltando pannelli ed eliminando gli avversari."

Restiamo in attesa di maggiori dettagli su Project Mekuru, che dovrebbe vedere la luce durante l'estate, in esclusiva su Switch.