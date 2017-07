Nintendo annuncia i risultati dell'ultimo trimestre (aprile/giugno 2017)

Dopo aver annunciato di aver distribuitodi consolein tutto il mondo dal lancio, la casa di Kyoto ha rivelato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale in corso, ovvero del periodo compreso tra il primo aprile e il 30 giugno 2017.

In particolare, durante il lasso di tempo indicato, Nintendo mette in evidenza i successi di Mario Kart 8 Deluxe (3.54 milioni), ARMS (1.18 milioni) e The Legend of Zelda Breath of the Wild (1.16 milioni di copie, 3.92 milioni in totale). Nello scorso trimestre, Nintendo ha distribuito 1.97 milioni di Switch e 8,14 milioni di giochi per console.

Sul fronte 3DS, segnaliamo il discreto successo di Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, nel trimestre indicato Nintendo ha distribuito 950.000 console e 5.85 milioni di giochi per 3DS/2DS. Buon successo anche per le statuine Amiibo (1.60 milioni) e le carte Amiibo (1.30 milioni). Per quanto riguarda il settore mobile, Super Mario Run e Fire Emblem Echoes hanno generato incassi pari a 9 miliardi di yen.

Per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2018) Nintendo ha in programma di pubblicare (tra gli altri) Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Hey! Pikmin e Pokemon Ultrasole e Ultraluna, senza dimenticare due nuovi hardware, ovvero New Nintendo 2DS XL e Super Nintendo Classic Mini.