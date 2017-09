: Grazie al lavoro dl talentuoso team, arriveranno presto su Switch alcuni classici arcade di Nintendo, a partire dall'originale, che sarà disponibile per il download da eShop dal prossimo 27 settembre.

Altri titoli come VS Super Mario Bros, VS Balloon Fight, VS Ice Climber, VS Pinball e VS Clu Clu Land sono in dirittura d’arrivo. Questi titoli includeranno delle piccole differenze rispetto alle loro controparti per NES, maggiori dettagli verrano rivelati nelle prossime settimane.