Nintendo annuncia Snipperclips, un nuovo puzzle game per Switch

è un nuovo puzzle game perbasato sulla creatività dei giocatori, in cui bisogna risolvere enigmi di crescente difficoltà ritagliando dei personaggi di carta di una forma particolare.

Snipperclips può essere giocato sia da soli che in compagnia, fino a un massimo di 4 utenti contemporaneamente. In calce alla notizia vi abbiamo riportato un video di gameplay della durata di 13 minuti, in cui potete farvi un'idea sulle meccaniche di gioco, sui controlli e sulla modalità co-op che permette ai giocatori di comunicare e cooperare ritagliando e manipolando i personaggi "ritagliati" su carta. Snipperclips - Diamoci un taglio! verrà pubblicato per Nintendo Switch a Marzo.