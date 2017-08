Nintendo annuncia il torneo Go4 Splatoon 2 Italy

eduniscono le forze per portare la più grande esperienza competitiva dedicata amai realizzata in Italia annunciando il campionato ufficiale

A settembre, ogni domenica a partire dal 3 (alle ore 15.00), raduna il tuo team da 4 giocatori (o formane uno con i tuoi amici) e iscriviti ai tornei online. Ogni torneo metterà in palio punti utili per qualificarsi alla finale mensile ed aggiudicarsi favolosi premi, come Nintendo Switch Pro Controller o The Legend of Zelda Breath of the Wild e ARMS per Nintendo Switch!

Regole e formato

I tornei seguiranno una struttura ad Eliminazione Diretta. Ogni partita sarà giocata al meglio delle tre partite (BO3). La semifinale, invece, sarà giocata al meglio delle 5 partite (BO5), mentre ogni finale sarà svolta al meglio delle sette partite (BO7). Questa struttura permette a ogni giocatore di esprimere al meglio il suo valore, senza il rischio di essere eliminato al primo match!

Mappe e modalità

Le mappe saranno scelte con un sistema casuale, tra tre modalità possibili: Zona Splat, Torre mobile e Bazookarp (non necessariamente in quest’ordine). Sarà possibile utilizzare ogni arma finora rilasciata nel gioco o tramite aggiornamento online!

Punteggi e premi in palio

Ogni torneo metterà in palio il seguente quantitativo di punti:

1° classificato: 50 punti Go4

2° classificato: 35 punti Go4

3° classificato: 30 punti Go4

4° classificato: 20 punti Go4

5-8° classificato: 10 punti Go4

16° classificato: 5 punti Go4

17-32° classificato: 2 punti Go4

Al termine del mese, le 8 squadre con il punteggio più alto accederanno alla finale e, se raggiungeranno il podio, si aggiudicheranno questi fantastici premi:

1° classificato: 4x Nintendo Switch Pro Controller + 4x ingressi per Milan Games Week 2017

2° classificato: 4x The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo Switch) + 4x ingressi per Milan Games Week 2017

3° classificato: 4x ARMS (Nintendo Switch) + 4x ingressi per Milan Games Week 2017

Iscriviti subito ai tornei settimanali Le iscrizioni ai tornei sono totalmente gratuite e online: ti basterà possedere una console Nintendo Switch, il software Splatoon 2 e un account ESL (se non sei ancora iscritto puoi farlo qui)!

Le iscrizioni sono già aperte, raduna il tuo team ed iscriviti oggi stesso:

Go4Splatoon2 Italy Cup #1 (3 settembre dalle ore 15.00): iscriviti ora!

Go4Splatoon2 Italy Cup #2 (10 settembre dalle ore 15.00): iscriviti ora!

Go4Splatoon2 Italy Cup #3 (17 settembre dalle ore 15.00): iscriviti ora!

Go4Splatoon2 Italy Cup #4 (24 settembre dalle ore 15.00): iscriviti ora!

Hai difficoltà ad iscriverti? apri un ticket di supporto e lo staff di arbitri ESL ti fornirà assistenza!

Quale occasione migliore per radunare il tuo team, conoscere e giocare insieme a nuovi giocatori e diventare un vero campione? Un’occasione di divertimento e apprendimento senza precedenti! Non lasciartela sfuggire!