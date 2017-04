Tre nuovi giochi di Kirby annunciati per Nintendo 3DS

ha annunciato l'arrivo di tre nuovi videogiochi dedicati a Kirby, tutti in uscita su Nintendo 3DS. Si tratta die di un terzo gioco misterioso ancora senza titolo.

Team Kirby Clash Deluxe è un brawler game disponibile da oggi su Nintendo eShop, distribuito come free-to-start, scaricabile gratuitamente con acquisti in-app. Kirby's Blowout Blast è invece un puzzle game con elementi platform in arrivo durante l'estate, anche questo solamente in formato digitale.

Il terzo titolo, infine, è ancora avvolto nel mistero e verrà presentato più avanti nel corso dell'anno, Nintendo si è limitata a dichiarare che il gioco offrirà una forte componente multiplayer. Restiamo in attesa di saperne di più.