Nintendo annuncia una serie making-of Breath of the Wild divisa in tre parti

Da poco più di una settimana, Nintendo ha messo nelle mani dei giocatori l'immenso open world di The Legend of Zelda: Breath of the Wild su Switch e Wii U, e per illustrarne nel dettaglio il processo di realizzazione ha annunciato via Twitter una serie "making of" divisa in tre parti.

Nonostante la casa di Kyoto non abbia divulgato maggiori informazioni sulla serie "The Making of The Legend of Zelda: Breath of the Wild", è plausibile attendersi uno sguardo dettagliato alla creazione del mondo di gioco più vasto mai creato da Nintendo. La prima parte verrà pubblicata domani, 14 marzo, alle 14:00 locali.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e Wii U.