Nintendo assume nuovo personale per la divisione mobile

ha pubblicato un annuncio di lavoro per cercare nuovi programmatori e direttori per la divisione mobile che si occupa di sviluppare prodotti per smartphone e tablet.

Nintendo sembra intenzionata ad assumere nuovo personale per la "Mobile Unit" della società, segno evidente di un sempre maggior interesse verso il mercato mobile, dopo il successo riscosso da titoli come Super Mario Run e Fire Emblem Heroes, il primo sviluppato in collaborazione con DeNA Corporation.