Nintendo aumenterà la produzione di Switch grazie al successo dei preordini

Il presidente di Nintendo,, ha dichiarato che la compagnia ha già dei piani per aumentare la produzione di, decisione presa in seguito al notevole successo dei preordini, i quali hanno superato le aspettative della compagnia.

Le due milioni di unità prodotte per il lancio potrebbero non bastare per accontentare la forte domanda da parte del pubblico, specialmente in Giappone, dove siti come Amazon hanno esaurito le scorte molto rapidamente. Kimishima si è detto soddisfatto dell'accoglienza riservata a Switch e nei prossimi mesi la compagnia lavorerà per riuscire a rifornire regolarmente i negozi di tutto il mondo in vista del lancio, previsto per il 3 marzo al prezzo di 329,99 euro.