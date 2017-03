Nintendo blocca il video di uno YouTuber perchè contiene musiche di 1-2-Switch

Lo YouTuber(responsabile del canale) ha pubblicato un video nel quale si scaglia contro, colpevole di aver segnalato un filmato del suo canale che conteneva suoni e musiche di

Nei giorni scorsi, Thomas ha pubblicato un video gameplay di 1-2-Switch che mostrava nel dettaglio alcuni minigiochi, tra cui Quick Draw. L'audio del filmato è quello originale del gioco, proveniente dalle casse della TV e ripreso tramite il microfono della telecamera. Fino a qui, niente di strano, se non fosse che il video è stato bloccato da YouTube a causa di una specifica richiesta di Nintendo per violazione dei diritti di autore sulle musiche.

Dopo aver ricevuto lo strike, lo YouTuber ha pubblicato un video nel quale spiega la situazione in maniera molto chiara e precisa, ribadendo di non aver mai avuto problemi con Nintendo e di aver collaborato in passato con l'azienda per alcuni contenuti promozionali del suo canale. La casa di Kyoto, tuttavia, non ha ancora ritirato il reclamo, le policy di Nintendo sui Content ID di YouTube sembrano essere sin troppo restrittive, già in passato ci sono state polemiche e reclami per la gestione del copyright relativo ai video di Mario Kart 8.