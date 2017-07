Nintendo ha presentato una domanda di brevetto per il controller del Nintendo 64

Come fatto notare da un utente sul celebre forum NeoGaf, nel corso delle ultime oreha avanzato una domanda di brevetto per una serie di controller presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Fra questi controller, troviamo anche quello del Nintendo 64, storico successore del Super Nintendo Entertainment System arrivato sul mercato tra il 1996 e il 1997. La domanda di brevetto è stata inoltre richiesta per i controller di NES, SNES e Nintendo Switch.

Il fatto che il Nintendo 64 sia coinvolto in questa operazione, non ha mancato di far partire le prime speculazioni del caso: che sia in arrivo una versione miniaturizzata della console, così come già successo con NES e SNES? Tra le altre possibilità, non è nemmeno da escludere che l'intenzione della casa di Kyoto sia quella di rendere compatibile il dispositivo con Switch così da poterlo utilizzare con i giochi per Virtual Console.

Voi cosa ne pensate? In futuro potrebbe davvero arrivare una versione Mini del Nintendo 64?