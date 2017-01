Nintendo: calano le azioni in borsa a seguito della presentazione di Switch

Stando al valore azionario della casa di Kyoto sulla borsa giapponese, la presentazione di Nintendo Switch non sembra aver convinto gli investitori. Alla chiusura della borsa di Tokyo, infatti, il prezzo delle azioni si attestava a 23,750¥, valore più basso rispetto al minimo del mese di dicembre di 23,595¥.

La perdita del 5.75% non è un buon segno per la compagnia, che pare non aver ricevuto l’appoggio degli azionisti. Già a seguito del lancio di Super Mario Run, le quote azionarie erano calate del 5% a causa del prezzo di 9.99€ dell’endless runner. Seppure non confermato, è dunque plausibile ricercare i motivi di questa nuova perdita nel prezzo di 299$ della nuova console della grande N.

Nel nostro paese, Amazon ha già aperto i pre-ordini per Nintendo Switch alla cifra di 329,99€.