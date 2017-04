Nintendo ha cancellato un capitolo RTS di Fire Emblem per Wii

Anche sepernon ha venduto secondo le aspettative,stava pianificando la realizzazione di un sequel piuttosto originale: anzichè proporre la tipica formula a turni, il gioco sarebbe stato un RTS. Sfortunatamente, alla fine il progetto è stato cancellato.

Durante un'intervista concessa a Dengeki, gli sviluppatori hanno confessato l'esistenza di un progetto per un capitolo RTS di Fire Emblem, ma quando il titolo ha iniziato a prendere forma i risultati non si sono rivelati abbastanza convincenti. Mr. Kusahara, in particolare, riteneva che le meccaniche di gioco non rispecchiassero le aspettative del team, tradendo lo spirito originale della saga. Sicuramente si è trattato di un esperimento coraggioso, che forse meritava più tempo in fase di sviluppo e bilanciamento. Magari Nintendo potrebbe riconsiderare l'idea di un capitolo RTS di Fire Emblem in futuro: a voi farebbe piacere?