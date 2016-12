Nintendo ha cancellato il sequel di Fallblox per Wii U?

Secondo quanto riportato da Emily Rogers, sembra chefosse al lavoro su una versione Wii U del sequel di, rompicapo uscito su Nintendo 3DS e accolto con discreto successo di pubblico e critica.

Il progetto sarebbe stato poi cancellato da Nintendo insieme al tanto rumoreggiato Mother 3, quest'ultimo mai confermato ufficialmente. Non è chiaro se lo sviluppo di Fallblox 2 sia stato però spostato su Switch oppure no, in ogni caso è certo che il titolo non arriverà su Wii U.

L'ultimo lavoro di Intelligent Systems è stato Paper Mario Color Splash, pubblicato lo scorso mese di ottobre. Secondo alcuni rumor, lo studio sarebbe già al lavoro su un nuovo gioco per Switch, probabilmente ne sapremo di più nel corso del prossimo anno.