Nintendo Classic Mini: lunghe code fuori da Best Buy per comprare la console

Nella giornata di ieri, Best Buy ha annunciato di avere in magazzino nuove scorte (limitate) di: l'annuncio è bastato per convincere migliaia di giocatori ad accamparsi fuori dai negozi della catena per poter essere sicuri di riuscire ad acquistare ilprima di Natale.

I responsabili dei punti vendita, inizialmente stupiti, hanno in seguit distribuito dei biglietti in base all'ordine di arrivo, così da creare una coda ordinata ed evitare problemi e tafferugli, anche se purtroppo non sono mancati spiacevoli episodi, in particolare sono state segnalate alcune persone che hanno subito cercato di rivendere il proprio tagliando al prezzo di 100 dollari.

La mini console Nintendo ha venduto poco meno di 200.000 pezzi negli USA a novembre e la richiesta è ancora molto alta, la casa di Kyoto ha ammesso di aver sottostimato la domanda e fa sapere di aver già aumentato la produzione, con l'obiettivo di rifornire massicciamente i negozi nelle prossime settimane.