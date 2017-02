Nintendo Classic Mini è stata la terza console più venduta a Gennaio negli USA

Secondo i dati diffusi da NPD (e riportati da VentureBeat),è stata la terza console più venduta in Nord America durante il mese di gennaio, piazzandosi alle spalle di (in quest'ordine) PlayStation 4 e Xbox One.

Non ci sono purtroppo cifre precise in merito alle unità effettivamente vendute ma indubbiamente si tratta di un bel successo per la retroconsole della casa di Kyoto. Recentemente, si erano diffuse voci di un possibile stop alla produzione, rumor poi smentiti da Nintendo: la società ha infatti confermato che la produzione di NES Classic Mini continuerà e presto nuove scorte arriveranno nei negozi.