Nintendo commenta i problemi di sincronizzazione dei Joy-Con di Switch

Come dichiarato daè a conoscenza dei problemi di sincronizzazione dei Joy-Con di Switch che stanno colpendo alcuni possessori della nuova console. Oggi, la società ha reso nota una dichiarazione ufficiale in merito tramite le pagine di Forbes.

Questo il testo della nota riportata da Forbes.com: "Noi di Nintendo siamo orgogliosi di creare prodotti di qualità e vogliamo che i consumatori possano godere di esperienze al top. Per quanto riguarda Switch, non ci sono problemi tecnici diffusi su larga scala. Le problematiche note, inclusa la disconnessione del Joy-Con sinistro, sono sotto il nostro controllo, stiamo analizzando i report e monitorando le richieste di assistenza, decisamente limitate per il momento. Stiamo rispondendo a tutte le domande dei consumatori e per qualsiasi dubbio vi invitiamo a contattare il Servizio Clienti del vostro paese, saremo ben lieti di assistervi."

I problemi di sincronizzazione dei Joy-Con sembrano aver colpito solamente un piccolo numero di utenti e Nintendo sta monitorando costantemente la situazione, con l'obiettivo di risolvere ogni signolo caso.