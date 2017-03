Switch è il miglior lancio hardware Nintendo di sempre in Italia

Con un breve comunicato stampa,ha annunciato che in tutta Europa,ha venduto nel weekend di lancio più di qualsiasi altro hardware mai prodotto dalla compagnia, inoltre la console ha registrato anche il miglior lancioin Italia.

Grande success anche per The Legend of Zelda Breath of the Wild: il gioco non solo ha ricevuto alcuni tra i punteggi più alti nella storia dei videogiochi ma in Europa, ha avuto il miglior weekend di lancio dei 30 anni di storia della serie Zelda. Si tratta anche del titolo di lancio per console Nintendo più venduto di sempre in Europa nel primo weekend, superando anche Wii Sports.