Nintendo: microSD necessarie per giocare interamente alcuni titoli su Switch

Come già vi abbiamo riferito sulle nostre pagine,ha recentemente stretto una collaborazione conper la produzione di schede microSD . Un particolare stralcio del relativo comunicato stampa ha però colto l'attenzione di molti.

"Una scheda microSD sarà necessaria per alcuni giochi Nintendo Switch che contengono un grande quantitativo di contenuti e richiedono uno spazio di archiviazione aggiuntivo per far sì che i giocatori possano godersi l'intera esperienza", si legge dal comunicato.

Interrogata da IGN.com sulla questione, Nintendo ha poi così puntualizzato: "La nostra soluzione per l'espansione della memoria offre flessibilità per coloro che hanno bisogno di giocare questi titoli. La gente può decidere precisamente di quanto spazio ha bisogno, a seconda del numero e del genere dei giochi a cui si dedica".

Veniamo inoltre a sapere che, se privi di una scheda microSD, sarà possibile giocare questi titoli "in parte", ottenendo quindi accesso limitato ai suoi contenuti ludici.

"Se acquistate la versione fisica di un gioco che richieda una microSD, sarete in grado di giocare una porzione dei contenuti (per esempio, specifici livelli o modalità). Per godere dell'intera esperienza, è necessario il download addizionale. Quando acquistate un gioco in formato digitale, potrebbe rivelarsi necessario l'utilizzo di una microSD dipendentemente dalle richieste del gioco e dallo spazio disponibile sulla console del cliente".

NBA 2K18 è stato confermato fra i titoli che avranno necessariamente bisogno di una scheda microSD per poter essere giocati nella propria interezza.