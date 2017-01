Nintendo conferma: Switch supporterà schede MicroSDXC fino a 2TB

Nelle scorse ore alcune alcune voci avevano suggerito cheavrebbe supportato schede MicroSDXC fino a 2TB, le quali sarebbero servite ad espandere la memoria interna di 32GB di cui la console ibrida dispone.

La conferma è arrivata di recente direttamente dalla casa di Kyoto che, con un breve comunicato rilasciato ai colleghi di Game Informer.com, ha così dichiarato: "Nintendo Switch è compatibile con lo standard SDXC che supporta fino a 2TB di memoria (Notate che le schede da 2TB non sono ancora commercializzate, ma il sistema le supporterà quando lo saranno)". Tale supporto sarà molto utile agli utenti che decideranno di acquistare soprattutto in digital delivery. Per tutte le altre news più importanti della settimana, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.